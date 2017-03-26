Цицернак
Передача "Цицернак" – в воскресенье в 19:15.
В этом выпуске:
Парламентские выборы в Национальное Собрание Армении состоятся 2-ого апреля. О некоторых аспектах предвыборной борьбы.
О политическом поле в Армении и уровне информированности армянского общества – интервью с генеральным секретарем парламентской группы Швейцария–Армения, директором Института армянского политического развития DEPOP Саркисом Шагиняном.
175 лет назад, 3 марта 1842 года, родился Александр Манташев (Манташянц), нефтяной магнат и филантроп – король успешного бизнеса и человек незабываемой благотворительности.
120 лет назад, 13 марта 1897 года, родился поэт Егише Чаренц, классик армянской поэзии, веривший в построение справедливого нового общественного устройства, уничтожившего самого поэта в расцвете творческих сил.
"Армянские" направления исследовательской деятельности директора Эрмитажа Иосифа Орбели – к 130-летию со дня рождения знаменитого ученого.
Армен Мовсисян исполняет свою песню на слова Хачика Манукяна "Несущему хлеб".
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