Передача "Цицернак" – в воскресенье в 19:15.

В этом выпуске:

Парламентские выборы в Национальное Собрание Армении состоятся 2-ого апреля. О некоторых аспектах предвыборной борьбы.

О политическом поле в Армении и уровне информированности армянского общества – интервью с генеральным секретарем парламентской группы Швейцария–Армения, директором Института армянского политического развития DEPOP Саркисом Шагиняном.

175 лет назад, 3 марта 1842 года, родился Александр Манташев (Манташянц), нефтяной магнат и филантроп – король успешного бизнеса и человек незабываемой благотворительности.

120 лет назад, 13 марта 1897 года, родился поэт Егише Чаренц, классик армянской поэзии, веривший в построение справедливого нового общественного устройства, уничтожившего самого поэта в расцвете творческих сил.

"Армянские" направления исследовательской деятельности директора Эрмитажа Иосифа Орбели – к 130-летию со дня рождения знаменитого ученого.

Армен Мовсисян исполняет свою песню на слова Хачика Манукяна "Несущему хлеб".