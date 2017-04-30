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Цицернак

Cегодня 30.04.2017
Передача: Цицернак

Передача "Цицернак" – в воскресенье в 19:15.

24 апреля – День поминовения невинных жертв Геноцида армян. Обращение Президента Сержа Саргсяна к соотечественникам: наш долг – жить, трудиться с силой возрожденного народа, который не забыл, что оставил за собой, но с уверенностью смотрит вперед. Поминовения прошли в Таллинне и Тарту, в Кивиыли. В Таллинне, в кинотеатре “Сыпрус” показан фильм режиссера А. Шахбазяна “Карта спасения” о европейских миссионерках, оставшихся навсегда в благодарственной памяти армянского народа.
Одна из площадей в Марселе названа именем Согомона Тейлеряна, армянского национального героя. На экраны в США, а затем Армении и России вышел фильм о Геноциде армян “Обещание”.

85 лет назад, в 1932 году, родился композитор Жорж Гарваренц, свояк Шарля Азнавура и автор многих его песен, в том числе знаменитой “Вечная любовь”.

Гроссмейстер Левон Ароян выиграл в Карлсруэ турнир Grenke Chess Classic. Второе и третье места поделили чемпион мира Магнус Карлсен и Фабиано Каруана. В Риге в личном чемпионате Европы по шахматам среди женщин Элина Даниэлян заняла 7-ое место и получила право участия в женском чемпионате мира.

О проходящей в Тарту выставке, где выставлены картины Ивана (Ованеса) Айвазовского и Ерануи Асламязян, рассказывает хранитель коллекции современного искусства Тартуского художественного музея и куратор выставки Юлия Полуяненкова.

Из архива радиопередачи Цицернак: интервью 90-х годов прошлого века с Романом Матсовым – известным эстонским дирижером, человеком-легендой, родственными корнями связанным с армянским народом – его женой была скрипачка и педагог Асмик Агекян-Матсов.

Список музыки
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