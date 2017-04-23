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Цицернак

Cегодня 23.04.2017
Передача: Цицернак

Передача "Цицернак" – в воскресенье в 19:15.

В этом выпуске:

Армения переходит к парламентской форме правления. Прошли выборы в Национальное собрание – каков нынешний расклад политических сил, сложит ли правительство Карена Карапетяна свои полномочия?

Армения приняла более 20 тысяч беженцев. Окажет ли ООН финансовое содействие? Открылись авиарейсы Ереван – Бейрут – Ереван, и открывается авиалиния Ереван – Тель-Авив – Ереван: каковы перспективы?

Шансонье Азнавур дал благотворительный концерт в Москве; в этом году Шарль Азнавур и супруга Улле Топсель празднуют “золотую свадьбу” – 50 лет вместе от венчания в армянской церкви в Париже.

Эдуард Казарян – человек, делавший подарки Её Величеству Королеве Елизавете II-ой и мистеру Рокфеллеру. В апреле исполнилось бы 85 лет Генриху Игитяну – человеку, спасавшему современную живопись в годы советской реакции в искусстве. К 85-ти летию государственного деятеля, инициатора строительства мемориала Цицернакаберд, спикера Национального собрания Карена Демирчяна – жизнь с народом и трагическая судьба.

Золотые медали армянских тяжелоатлетов и возрождающиеся надежды армянских футбольных болельщиков. Новая звезда джазовой музыки Тигран Амасян в конце апреля выступит в Таллинне.

Очерк Арусяка Казаряна о Галусте Саркисе Гюльбенкяне – промышленнике и филантропе, основном покупателе распродававшихся большевиками произведений искусства из Эрмитажа, основателе фонда “Галуст Гюльбенкян” – кладезя помощи армянской культуре и искусству.

Список музыки
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