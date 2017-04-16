Трио Романс. 20 лет спустя

Впервые вокальное Трио Романс вышло на сцену 20 лет назад. С тех пор его состав не изменился – в нем выступают Алла Китас, которая еще и аккомпанирует на рояле, Наталья Перевозчикова и Галина Тимонина. В полном составе трио пришло и в студию Радио 4. Уже из названия ансамбля понятно, что русский романс в его творчестве занимает центральное место, но нередко в концертах звучат и "золотые" хиты советской эстрады 50-х годов. В передаче прозвучат записи Трио с его новой пластинки. С участницами популярного ансамбля беседует Андрей Созинов.