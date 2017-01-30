Мифы и реальность о ГМО и ГМП.

Мифы и реальность о ГМО и ГМП.

Европейские законы в области использования генетически модифицированных организмов и культур являются самыми жёсткими в мире. Использование трансгенных культур в сельском хозяйстве составляет в ЕС около 1%. Европейские зелёные прилагают массу усилий, чтобы не пустить ГМО на внутренний европейский рынок. Но так ли страшен чёрт, как его малюют? Почему ГМО и ГМП окружены таким количеством мифов? Правда ли, что производство ГМО - это игры в Бога? На эти и другие вопросы отвечает Наталья Первякова, докторант Института молекулярной и клеточной биологии Тартуского университета. С ней беседуют Юлия Балий и Варвара Сергеева.