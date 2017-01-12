Олег Култаев: я не воюю с сектами!

Олег Култаев: я не воюю с сектами!

Депутат городского собрания Силламяэ Олег Култаев на днях разослал открытое письмо, в котором он заявляет о факте религиозной агитации и пропагадны в силламяэском детском саду Jaaniussike. 4 января этого года в детский сад пришли люди, которые исполняли религиозные песни, рассказывали детям об Иисусе и дарили подарки, в том числе и брошюры религиозного содержания. Этот факт возмутил некоторых родителей, которые не знали о мероприятии. Юлия Балий попросила Олега Култаева прокомментировать его публичное заявление о факте религиозной пропаганды.