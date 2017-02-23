www.delomer.ee призывает водителей не пользоваться за рулем мобильным телефоном.

www.delomer.ee призывает водителей не пользоваться за рулем мобильным телефоном.

Более 17000 жителей Эстонии пообещали на интернет-странице www.delomer.ee водить машину аккуратнее и осторожнее, чтобы изменить культуру вождения к лучшему. О том, как работает новая инициатива по улучшению качества жизни, по просьбе Екатерины Зоновой, рассказал участник проекта delomer.ee Максим Галанин.