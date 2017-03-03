IRL - 100 дней

IRL - 100 дней

Партия Союз Отечества и Res Publica подвела итоги первым ста дням работы нового коалиционного правительства. На встрече с журналистами председатель партии IRL министр обороны Маргус Цахна отметил, что коалиция с Центристской партией - это не союз по любви, но по необходимости. Но не смотря на это, ходом работы в правительстве министр обороны доволен. Подробнее о результатах, планах и том, как удается отстаивать свою точку зрения и находить общие решения в союзе с партиями центристов и социал-демократов Юлия Лукашенкина побеседовала с министром финансов Свеном Сестером.