Для Центра тревоги маленькой беды не бывает

Для Центра тревоги маленькой беды не бывает

Министерство внутренних дел совмество с Эстонским Цетром тревоги работают над созданием единой инфосистемы обработки сообщений об экстренной помощи. Сейчас диспетчеры должны вводить данные для скорой помощи в отдельную базу, а для полиции - в другую. В будущем будет работать единая инфоситема для всех служб экстренной помощи, что сделает их действия более оперативными и скоординированными. А также идет работа над созданием кризисного телефона, который планируется использовать в случаях масштабных черезвычайных ситуаций. Звонящий на такой номер сможет получить оперативную информацию о попавших в беду близких, или о том, в какой регион не стоит отправляться в силу каких-то причин. О том как будет организована работа кризисного телефона, также о возможнстях Спасатетельных служб по разрешению черезвычайных ситуаций, и отом, всегда ли следует обращаться за помощью по номеру 112, Юлия Лукашенкина распросила министра внутренних дел Эстонии Андруса Анвельта.