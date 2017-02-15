Калью Комиссаров в эфире Радио 4.

Калью Комиссаров в эфире Радио 4.

Информационным поводом для интервью со знаменитым эстонским режиссером Калью Комиссаровым стали спектакли его студентов Вильяндиской Академии, с успехом прошедшие на прошлой неделе в Русском театре (еще один студенческий спектакль будет показан в Русском театре 5 и 11 марта). Но разговор с режиссером, начавшийся с конкретной темы, вышел на другой, более обобщенный уровень. Интервью по телефону записала Этери Кекелидзе.