Блогер..

Блогер..

"Иммигрантка.fi" - так называется первая книга блогера и общественного деятеля из Финляндии Ксении Малкки, которая недавно появилась в продаже и в наших книжных магазинах. Уроженка Таллинна, 8 лет назад переехавшая в Финляндию, уже рассказывала о своем книжном дебюте на Радио 4. А вот беседу о блоге девушки мы еще не предлагали вашему вниманию. Зачем вести блог, сложно ли это и все ли могут это делать? Об этом и не только моя коллега Екатерина Зонова расcпросила блогера.