Евробарометр: 44 % граждан Эстонии доверяют ЕС.

Евробарометр: 44 % граждан Эстонии доверяют ЕС.

80 % граждан Эстонии в целом довольны своей жизнью. При этом экономическое положение страны и своей семьи в Эстонии оценивается более позитивно, чем в среднем по Европе. Главными проблемами у нас названы здоровье и социальное обеспечение. Подробнее о результатах последнего опроса общественного мнения «Евробарометр» Инге Пальмисте рассказал Айвар Воог, эксперт фирмы социально-рыночных исследований Kantar Emor.