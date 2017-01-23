Украина надеется на поддержку Эстонии.

Украина надеется на поддержку Эстонии.

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл сегодня Эстонию с официальным визитом. Главными темами встреч с предстапваителями руководства нашей страны являются отношения Эстонии и Украины, обстановка в зоне вооруженного конфликта на Донбасе, а также председательство Эстонии в ЕС. О том, что говорят и пишут на тему зарубежного турне Порошенко украинские СМИ - наш киевский корреспондент.