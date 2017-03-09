Вкус Франции в Таллиннской школе обслуживания

Вкус Франции в Таллиннской школе обслуживания

Уже очень скоро в рамках международного фестиваля "Gout de France" или "Вкус Франции" самые разные рестораны по всему миру приготовят для своих посетителей блюда французской кухни. В этом году и 11 эстонских ресторанов в разных уголках страны примут в нем участие. Но что интересно, так это то, что в этот раз в таком ответсвенном мероприятие будут учавстовать совсем еще молодые специалисты ресторанного дела - студенты Таллиннской школы обслуживания. Как коллектив этого учебного заведения решился на столь ответсвенное мероприятие Юлия Лукашенкина узнала непосредственно у его участников. Первой ее собеседницей стала ведущий преподаватель пищевой промышленности и производства Анне Мяэ.