Двоевластие в Нарва-Йыэсуу.

Двоевластие в Нарва-Йыэсуу.

Политический кризис в горсобрании Нарва-Йыэсуу вышел на новый виток своего развития. В среду 7 из тринадцати депутатов, кто на данный момент настроен оппозиционно по отношению к городской управе и председателю собрания, провели внеочередную сессию, на которой выбрали нового председателя законодательной власти. Главный вопрос: является ли прошедшая сессия и выборы законными и легитимными? В вопросе двоевластия разбирался Михаил Комашко.