Эстонское государственное облако - что это?
Эстонское государственное облако - что это?
В начале сентября начал работать проект под названием Riigipilv или государственное облако. Это новый проект нацеленный на создание инфраструктуры для хостинга и управления ИТ сервисов государства. О том, затрагивает ли этот проект рядовых жителей Эстонии, Ольге Линник рассказали строитель гособлака и архитектор фирмы OpenNode Илья Ливенсон, а также аналитик Департамента государственных инфосистем Анто Вельдре.
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