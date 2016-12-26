Как сумки для обеда помогли человеку найти себя.

Как сумки для обеда помогли человеку найти себя.

Украинский маркетолог Яна Бурова рассказывает историю своего коммерческого успеха, в основу которой легла любовь к красоте и практичности. Как сумки для обедов - "лангбэги" (LunchBag) -позволили найти молодому предпринимателю баланс между работой и личной жизнью. Киевский маркетолог поделилась, по просьбе Екатерины Зоновой, советами с теми, кто, возможно, планирует начать свое дело.