Борислав Береза о мире с приходом Дональда Трампа

Борислав Береза о мире с приходом Дональда Трампа

Депутат Верховной Рады Украины, член делегации в ПАСЕ, а также глава межпарламентской группы Эстонии и Украины Борислав Береза побывал за короткое время и на иннагурации 45 президента США, и на сессии ПАСЕ. О своих ощущениях от Дональда Трампа, европейских политиках и отношениях Эстонии и Украины, а также о неожиданных поворотах мировой политики, которые в скором времени могут ожидать всех нас, Борислав Береза рассказал в интервью Александру Смирнову.