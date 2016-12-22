Норовирусом можно заразиться на круизных лайнерах.

Норовирусом можно заразиться на круизных лайнерах.

В Эстонии всё больше и больше людей заражаются норовирусом. Болезнь протекает довольно быстро, однако её симптомы крайне неприятны. Как защитить себя и своих детей от этой напасти? Где вероятность заразиться значительно выше? Почему так важно тщательно мыть бананы и цитрусовые? Об этом и не только рассказывает семейный врач Андрей Борисов, с которым беседует Юлия Балий.