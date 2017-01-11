Проблемы с финансированием больниц на Северо-востоке все сильнее волнуют медицинских работников.

Проблемы с финансированием больниц на Северо-востоке все сильнее волнуют медицинских работников.

Уже известно, что договоры, подписанные между семейными врачами Эстонии и региональными Больничными кассами на первый квартал 2017 года, предусматривают уменьшение объема средств, выделяемых врачу на обслуживание конкретного числа приписанных к нему пациентов. В среднем по стране это снижение финансирования составляет 4,4%. Галина Шустрова выясняла ситуацию по Нарве.