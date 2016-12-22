Поможем детскому центру "Матвейка"!

Поможем детскому центру "Матвейка"!

Нарвский детский центр «Матвейка» работает под крылом некоммерческого объединения «Pereprojekt». Его организаторами стали супруги Рита Тернос и Сергей Середницкий, родители пятерых детей, из которых двое имеют недостатки здоровья. Эти люди не понаслышке знают, что такое воспитывать детей с особенностями развития. Именно для них в этот раз Радио 4 организует свою традиционную благотоврительную акцию «Рождественский благовест», в ходе которой мы надеемся собрать средства на приобретение подвесной реабилитационной системы для передвижения. Об этом Галина Шустрова побеседовала с руководителями центра Ритой Тернос и Сергеем Середницким.