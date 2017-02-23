Таллиннский ипподром приглашает на Масленицу !

Таллиннский ипподром приглашает на Масленицу !

Таллиннский ипподром, является одним из самых старинных ипподромов в Прибалтике. 15 раз в году здесь за звание чемпиона сражаются лошади разных пород и возрастов. Теперь, повод заглянуть на ипподром есть и у горожан - 25 февраля там будут отмечать Масленицу. Об этом мероприятии, а также о планах на год, рассказывает Валентина Пуртова, менеджер по развитию Таллиннского ипподрома. С ней беседует Варвара Сергеева.