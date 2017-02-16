Мошенники предлагают покупать акции под высокий процент прибыли.

Мошенники предлагают покупать акции под высокий процент прибыли.

В полицию обратились несколько человек, которым звонили неизвестные люди и убеждали их вкладывать деньги в акции биржевых предприятий, обещая быструю и большую прибыль. О том, в чём состоит схема мошенничества, какие суммы удалось выманить злоумышленникам, сколько было потерепевших и самое главное - как не стать жертвой обмана. Об этом Инге Пальмисте рассказал лейтенант полиции департамента полиции и погранохраны Дмитрий Рудаков.