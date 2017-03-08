Пожарная безопасность в квартирном доме.

Пожарная безопасность в квартирном доме.

Союз квартирных товариществ и Спасательный департамент приступили к реализации совместного проекта «Пожарная безопасность в квартирном доме». В течение года по всей Эстонии будут проходить различные мероприятия - форумы, встречи со специаистами, а также распространяться тематические печатные издания. На каком уровне находится пожарная безопасность жилых домов в нашей стране? С этого вопроса Инга Пальмисте начала беседу с председателем правления Союза квартирных товариществ Эстонии Андресом Яадла.