Полиция призывает не нарушать порядок в новогоднюю ночь.

Полиция призывает не нарушать порядок в новогоднюю ночь.

Новогодняя ночь - это не только время волшебства, но ещё и дополнительная нагрузка на органы правопорядка, в первую очередь - полицию. Неумеренное потребление алкоголя во время шумного ночного праздника может привести к нарушениям общественного порядка. С чем чаще всего приходится сталкиваться полицейским в новогоднюю ночь? Нужно ли вызывать полицию, если соседи громко слушают музыку? Можно ли пытаться унять дебошира своими силами? На эти и другие вопросы отвечает Максим Корзин, комиссар бюро информации Ляэнеской префектуры. С ним беседует Юлия Балий.