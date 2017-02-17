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Дома эстонского языка откроют двери в Нарве и Таллинне в первой половине 2018 года.

Cегодня 17.02.2017
Передача: Темы недели
Дома эстонского языка откроют двери в Нарве и Таллинне в первой половине 2018 года.
Бюджет Домов эстонского языка составит 2 млн евро ежегодно, из которых на каждый центр будет выделено по одному миллиону. К работе в них будут привлечены учителя, специалисты по делам с молодежью и волонтеры, которых планируется задействовать в рамках так называемых языковых кафе, где люди смогут применить полученные знания на практике. Где будут находиться эти дома, как планируется организовать учебный процес и есть ли возможность у жителей Нарвы и Таллинна уже сейчас внести свою лепту, рассказывает руководитель проекта Домов эстонского языка Ольга Сытник. С ней встретилась Варвара Сергеева.
Список музыки
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