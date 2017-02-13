За погружением в эстонский язык и национальную культуру в эстонские семьи!

За погружением в эстонский язык и национальную культуру в эстонские семьи!

В период с 1 марта по 30 ноября этого года у 120 детей и подростков в возрасте от 7 до 19 лет будет возможность погрузиться в изучение эстонского языка и национальной культуры в эстонской семье. Эти языковые лагеря Фонд MISA финансирует уже на протяжении 20 лет. Как раз сейчас проходит конкурс среди желающих заняться непосредственной организацией этого, как утверждают специалисты, весьма эффективного способа изучения эстонского языка для молодёжи. Подробнее о самом лагере языкового и культурного погружения и о том, кто может стать участником этой программы и заняться подготовкой подобного лагеря, Юлии Лукашенкиной рассказала представитель Фонда интеграции и миграции "Наши люди" Яна Тонди.