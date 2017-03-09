Концерт группы из Санкт -Петербурга "Нью Лакс"

Концерт группы из Санкт -Петербурга "Нью Лакс"

В субботу 11 марта в Доме Хопнера состоится концерт группы из Санкт -Петербурга "Нью Лакс", которая приедет в Таллинн не впервые. А организовывает эти концерты, на сей раз совместно с Домом Хопнера, джаз-фестиваль из Санкт-Петербурга "Петроджаз". О ближайшем концерте и других проектах петербургского фестиваля в Эстонии узнаем из интервью Ирины Свенссон с президентом фестиваля Иннокентием Волкоморовым.