Председательство Эстонии в ЕС

Председательство Эстонии в ЕС

Во второй половине этого года Эстония будет председательствовать в Совете ЕС. Сейчас идет интенсивная подготовка. Недавно Эстония объявила свои приоритетные темы на этот период. Некоторые из них Юлия Лукашенкина попросила прокоментировать генерального директора генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Хендрика Хололея. Одной из тем беседы стала "Вовлекающая и стабильная Европа". Можно ли говорить о вовлечении и стабильности, если принять во внимание Brexit и кризис беженцев?