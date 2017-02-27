Опрос об удовлетворенности процессом образования.

Опрос об удовлетворенности процессом образования.

С конца февраля и до 17 марта в общеобразовательных школах по всей стране будет проводиться общегосударственное исследование удовлетворенности образованием. До сих пор исследований такого масштаба не проводилось - в опросе примут участие более двадцати тысяч детей, родителей и учителей. О том, для чего это делается, когда и как будут учтены результаты, Инге Пальмисте рассказала заместитель руководителя отдела анализа министерства образования и науки Татьяна Кийло.