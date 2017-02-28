Доступность и скорость мобильного интернета в Эстонии.

Доступность и скорость мобильного интернета в Эстонии.

Доступность интернета сегодня многие приравнивают едва ли не к основным правам человека. Мы привыкли к тому, что при необходимости можем в любой момент выйти в сеть - проверить почту, связаться с родными, узнать расписание транспорта, купить билет в кино. В этом нам помогает в том числе и, так называемый, мобильный интернет четвертого поколения. Об этом виде соединения, успешно сегодня конкурирующим с выделенными линиями, - в интервью Андриана Череменина с техническим директором Tele2 Eesti Эрвинсом Кампансом.