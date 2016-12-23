Политические итоги 2016

Политические итоги 2016

Этот 2016 год был богат на политические события. И если первая половина года была относительно спокойной, то с лета, уже с предвыборной кампанией на пост главы государства, политическая жизнь страны наполнилась одним за другим стремительно сменяющимися событиями. Об этом Юлия Лукашенкина побеседовала с политологом Тартуского университетом Рейном Тоомла. И первой темой для обсуждения и стали очень сложные, затяжные, энерго- и ресурсозатратные выборы президента Эстонии, фигуры, по сути не столь значимой на уровне принятия решений в нашей республике.