Интересные профессии. Организатор праздников

Интересные профессии. Организатор праздников

Каждый раз в преддверии больших праздников, начинаешь ломать голову, как бы интересно, зажигательно и вкусно отметить это событие. Конечно, можно заняться организацией торжества самому, а можно пригласить специалиста - организатора праздников и поручить ему все заботы. Юлия Лукашенкина узнала у представителей этой профессии, а легко ли организовать чужое веселье, и насколько серьезна работа людей, связанных с таким делом, как праздник.