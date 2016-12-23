Стоит ли дарить детям из малообеспеченных семей телефоны и планшеты?

Стоит ли дарить детям из малообеспеченных семей телефоны и планшеты?

Благодаря кампании "Дерево ангелов" 1400 детей из малообеспеченных семей и в этом году получат подарки от посетителей магазина "Maxima". Но в процессе кампании некоторые участники обнаружили "на дереве" и записки с просьбой подарить смартфон или планшет. Уместны ли такие просьбы, есть ли люди, готовые делать такие дорогие подарки чужим детям? Об этом Ольга Линник и Варвара Сергеева расспросили директора по коммуникации Maxima Eesti Катю Любобратец.