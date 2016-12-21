Рийгикогу принял пакет налоговых поправок.

Рийгикогу принял пакет налоговых поправок.

Самые значимые из них: в 2017 году ставка социального налога снижена не будет, вырастет акциз на легкие алкогольные напитки, а с 2018 года необлагаемый налогом минимум повысится до 500 евро. Как изменения отразятся на доходах и расходах жителей Эстонии? Что это за поправки и каких именно налогов они коснулись? На эти и другие вопросы ответил председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин.