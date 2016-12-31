Интервью с гендиректором КаПо по итогам года

Интервью с гендиректором КаПо по итогам года

Трагические события уходящего года в Брюсселе, Ницце и Германии, к сожалению, коснулись и эстоноземельцев, путешествовавших за рубежом. Как сделать так, чтобы беда не пришла в наш дом - в нашу маленькую и спокойную Эстонию? Эту задачу постоянно решают все те, кто призван охранять покой мирных граждан, следить за порядком внутри страны и пресекать даже мелкие посягательства на Конституционный строй. Сегодня мы хотим рассказать об одном из ведомств, одно лишь упоминание о котором у некоторых обывателей вызывает противоречивые чувства, и даже ...боязнь. Наш разговор сегодня пойдет о Полиции безопасности или КаПо. С генеральным директором Полиции безопасности беседует корреспондент Службы новостей Радио 4 Маргарита Черняева.