Кампания по льготной кастрации и стерилизации собак и кошек.

Кампания по льготной кастрации и стерилизации собак и кошек.

Эстонское общество защиты животных призывает во избежание появления на свет нежелательного потомства стерилизовать и кастрировать своих домашних питомцев. С 30 января по 19 марта дюжина ветеринарных клиник по всей стране оказывают эти услуги со скидкой. За более подробной информацией о кампании я обратился к волонтеру Эстонского общества защиты животных Марике Неклюдовой.