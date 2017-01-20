Образование. Торжественное официальное открытие Года профессиональных навыков

Образование. Торжественное официальное открытие Года профессиональных навыков

На этой неделе в Таллиннской школе обслуживания состоялось торжественное официальное открытие Года профессиональных навыков. Цель организаторов состоит в том, чтобы привлечь внимание к профессиональному образованию и улучшить имидж училищ. Директор Таллиннской школы обслуживания Меэли Калдма рассказала Елизавете Тустановской о том, что значит Год профессиональных навыков для школы.