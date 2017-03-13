Новая менторская программа для инновационных бизнес-идей

Новая менторская программа для инновационных бизнес-идей

До конца месяца еще можно подавать заявки на участие в менторской программе «Startup Surgery», цель которой - помочь людям с инновационными бизнес-идеями реализовывать и продвигать свой продукт или свою услугу. С участниками поделятся своим опытом работники компании TransferWise. О программе рассказывает один из руководителей программы Startup Surgery Каарель Кудду.