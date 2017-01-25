Кристина Каллас о проекте "100 эстонцев в Нарву"

Кристина Каллас о проекте "100 эстонцев в Нарву"

Как известно, в правительстве Эстонии обсуждается идея переселениея ста эстонцев в Нарву. Целью такой акции, кстати, приуроченной к 100-летию Эстонской Республики, является повышение стимула нарвитян к изучению эстонского языка. Об этом говорила недавно на Радио 4 министр образования и науки Майлис Репс. Как предложение " привнести в регион свежую кровь и новое мышление" комментирует директор Нарвского колледжа Тартуского Университета Кристина Каллас, урожденная Ида-Вирумаа ? Подробности от Галины Шустровой