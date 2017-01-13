В Нарве власти города нацелились на преображение значительной части старого города.

В Нарве власти города нацелились на преображение значительной части старого города.

Нарва одной из последних определилась с участием в программе Союза архитекторов Эстонии, приуроченной к столетию республики. Цель программы поддержать архитектурные конкурсы в самоуправлениях и преобразить центры городов, например, главную площадь или какой-то парк. В Нарве же решили подойти комплексно. Здесь, по условиям конкурса, для полета фантазии архитекторам и ландшафтным дизайнерам отдана большая часть старого города: не только Ратушная площадь, но и находящаяся рядом Стокгольмская, а также зеленая зона от ратуши до бастионов.