Итоги Мюнхенской конференции

Итоги Мюнхенской конференции

Основное внимание журналистов, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, привлекло в том числе и заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что мы вступили в эру так называемого «пост-западного мира». Что такое «пост-западный» мир и каким может быть новый расклад сил на Европейском континенте? Об этом рассказывает эксперт Института внешней политики Кармо Тюйр.