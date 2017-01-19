Директива ЕС о доступности.

Директива ЕС о доступности.

Из-за недостаточного использования разумных и не обязательно высоко-технологичных решений как в Эстонии, так и в других странах мира из активной общественной жизни выпадает большое количество людей с особыми потребностями. Эти люди хотели бы полноценно учиться, работать, самостоятельно ходить в магазин, пользоваться общественным транспортом, быть частью культурного и информационного пространства. Чтобы улучшить их ежедневную жизнь, в Европейском союзе разрабатывается директива о доступности. Дело это дорогое, а потому не скорое. Но Эстония в период своего председательства в ЕС во втором полугодии 2017 года намерена приложить максимум усилий, чтобы приблизить документ не только к принятию, но реальному применению. Об этом Инга Пальмисте побеседовала с советником отдела попечительства министерства социальных дел Раймо Саади.