Преступление и наказание. Новая премьера в Русском театре.

Преступление и наказание. Новая премьера в Русском театре.

Сегодня Русский театр представит публике новую премьеру. На малой сцене будет сыгран спектакль по произведению Достоевского "Преступление и наказание". Режиссер спектакля и художественный руководитель театра Игорь Лысов продолжает тему, начатую в постановке «Ночь для Евы», которая уже снискала популярность у зрителей. Режиссер затрагивает философский вопрос: насколько человек готов идти к своей цели, несмотря ни на что. Сергей Овченков побеседовал с Игорем Лысовым, спросив, почему это произведение так актуально и в наши дни.