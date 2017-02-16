НАТО нуждается в увеличении финансирования.

НАТО нуждается в увеличении финансирования.

Глава Пентагона Джеймс Меттис в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе пригрозил, что США могут начать сокращать свои взносы случае, если другие страны-члены альянса не начнут платить больше. Те, кто не платит, восприняли это заявление как ультиматум. Но Эстония, которая свои расходы на оборону увеличивает до 2,2 процента, не считает высказывание Меттиса резким или жёстким. Из штаб-квариры НАТО передаёт Андриан Череменин.