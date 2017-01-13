Передача Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.

Передача Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.

Темой недели в российской Северной столице стала передача Русской Православной Церкви знаменитого музея, одного из символов города, Исаакиевского собора. Этот шаг губернатора Георгия Полтавченко вызвал оживленную общественную дискуссию. РПЦ обещает развитие экскурсионной и музейной деятельности, бесплатный вход для всех и сохранение доступа на колоннаду. Несогласные сегодня вечером проведут у собора народный сход и потребуют, чтобы музей остался музеем. Об истории вопроса и причинах споров расскажет наш петербургский корреспондент Алексей Горпинченко.