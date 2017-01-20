Сохраним детское отделение нарвской больницы

Сохраним детское отделение нарвской больницы

Речь пойдет о том, как конкретный случай сплотил людей, в данном случае, нарвитян, и градоначальникам ничего не оставалось сделать, как адекватно отреагировать на произошедшее. Подробности от Галины Шустровой Галина Шустрова беседовала с одним из лидеров нарвского движения "Сохраним детское отделение нарвской больницы" Татьяной Бохан ( ударение на первый слог )