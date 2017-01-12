Международная лаборатория искусства.

Международная лаборатория искусства.

Международная лаборатория искусства - так называется выставка, открывшаяся на этой неделе в Национальной библиотеке. В главном выставочном зале и фойе экспонируются почти 50 работ 7-ми авторов - живопись, скульптура, графика. Подробнее об этом Николаю Хрусталёву рассказал один из организаторов и участников мероприятия, художник Валерий Лаур. Выставка будет работать до 31 января.