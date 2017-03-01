Телемост Таллинн - Рига

Телемост Таллинн - Рига

В телестудиях ETV и LTV7 политики, лидеры общественного мнения, директора школ, педагоги, родители и ученики Эстонии и Латвии вместе обсудят будущее образования двух соседних стран. Участники дискуссии в рамках прямого телевизионного эфира решат, что можно сделать в политическом тупике - какие рычаги влияния есть у родителей и самих учеников. Один из ведущих телемоста - Андрей Титов, побывал сегодня в нашей студии. С ним беседуют Андрей Созинов и Варвара Сергеева.