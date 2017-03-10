Moda Fall.

Moda Fall.

А далее поговорим о досуге, моде, красоте и изяществе. Первая выставка в Эстонии, посвященная эпохе романтизма и неоготике в костюме открылась на днях в замке Фалль в Кейла-Йоа. Примечательна она тем, что все экпонаты, представленные на выставке, - из коллекции знаменитого историка моды Александра Васильева. Это и платья, и украшения, и портреты, и даже почти неизвестные для нас сегодня предметы, вроде портбукетов, ферроньерок и т.д. Всеэто можно посмотреть в любой день в течение всей весны, а в это воскресенье можно даже побывать на экскурсии по выставке "Мода экпохи романтизма в замке Фалль". Подробнее об экспозиции моей коллеге Ек Зоновой рассказала координатор выставки, а сам коллекционер Александр Васильев поделился сведениями о том, как его и без того обширная коллекция платьев и аксессуаров постоянно пополняется.